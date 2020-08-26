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Aktüel Hatay'da "silahlı yağma" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

Hatay'da "silahlı yağma" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:04:59 -
Hatay'da "silahlı yağma" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda "silahlı yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun polisi, bir iş yerinde gerçekleştirilen silahlı yağmaya ilişkin Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler H.I.Ö, Ş.Ö. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.I.Ö. ve Ş.Ö'nun adreslerindeki aramada buzdolabının buzluk kısmına saklanmış 2 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait mermi, A.A'ya ait adreste ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.I.Ö. ile A.A. tutuklandı, Ş.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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