Hatay'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var Antakya'da iki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.

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