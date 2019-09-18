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Hatay'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Antakya'da iki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
Hatay'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
  1. Antakya
  2. Hatay
  3. Kırsaldaki Karaali Mahallesi

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