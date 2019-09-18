Hatay'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Antakya'da iki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.18 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.
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