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Aktüel

Hatay'da serinlemek için denize giren baba boğuldu, oğlu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 09:53:31 -
Hatay'da serinlemek için denize giren baba boğuldu, oğlu kurtarıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.

Baba Hakan Mercimek (37) ve Yücel Can Mercimek (12), Dörttaş mevkisinde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra baba ve oğlunun suda çırpınmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar harekete geçti.

Vatandaşların denizden çıkardığı baba ve oğlu, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Hakan Mercimek müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlunun tedavisi sürüyor.

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