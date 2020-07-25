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Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:54:32 -
Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Adana'da düzenlenen törenin ardından Şehit Konukcu'nun naaşı, kara yoluyla memleketi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ne getirildi. Şehidin babaevinde helallik alındı.

Daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde şehidin naaşı, araçla mahalle meydanına götürüldü. Burada, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan Konukcu ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin bazı yakınlarını da protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit Konukcu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Konukcu'nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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