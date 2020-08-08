Hatay'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'da ev ve araçlarında sahte para ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişinin piyasaya sahte banknot sürmeye çalıştıklarını belirledi.
Ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelilerin merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki evlerinde ve araçlarında arama yaptı.
Operasyonda 100 liralık 84 sahte banknot ele geçirildi, A.C, H.K, M.İ. ve İ.İ. gözaltına alındı.