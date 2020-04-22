  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da rahatsızlanan kedinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

2020-04-22 12:08:37 -
Hatay'da rahatsızlanan kedinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan sahibinin talebi üzerine, rahatsızlanan kedi Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince veterinere götürüldü.

Numune Evler Mahallesi'nde oturan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaşındaki Mehmet Öz, kedisinin rahatsızlanması üzerine 112'yi arayarak yardım talep etti.

Öz'ün evine giden Dörtyol Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kediyi alarak veterinere götürdü.

Yetkililere teşekkür eden Öz, tedavisinin ardından kedinin teslim edileceğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı