Hatay'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hasan Uzuntel idaresindeki otomobil, Çağlalık mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Otomobildeki Nuray Uzuntel kaza yerinde, Perihan Uzuntel ve Sekibe Gökpınar ise kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Uzuntel ile 3 yaşındaki oğluAli Sebahattin Uzuntel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.