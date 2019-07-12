Hatay'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 15:23
Hasan Uzuntel idaresindeki otomobil, Çağlalık mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Otomobildeki Nuray Uzuntel kaza yerinde, Perihan Uzuntel ve Sekibe Gökpınar ise kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Uzuntel ile 3 yaşındaki oğluAli Sebahattin Uzuntel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
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