Hatay'da otluk alanda yangın Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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