Hatay'da otluk alanda yangın
Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü20 Ağustos 2019 Salı 01:34
HATAY (AA) - Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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