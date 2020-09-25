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Aktüel Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede
Aktüel

Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:31:35 -
Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

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