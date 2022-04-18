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Gündem Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Gündem

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 09:47:00 -
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın iki noktada sürüyor

Ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.

Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.

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