Hatay'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.15 Haziran 2019 Cumartesi 17:00
Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ediliyor.
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