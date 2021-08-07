Hatay’da orman yangını çıktı | Hatay’da çıkan yangında son durum ne?
Türkiye’nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay’da yangın çıktı. Vatandaşlar Hatay’da çıkan yangının son durumunu araştırmaya başladı. Peki, Hatay’da çıkan yangında son durum ne?
Gelen habere göre Hatay’ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Hatay’da çıkan yangında son durum ne?
Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi başladı. Alevlere 100 kişilik ekip ile müdahale edilirken, 2 helikopter, 10 arazözle de çalışmalara destek veriliyor. Alevlerin ilk belirlemelere göre iki hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.