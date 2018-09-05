Hatay'da orman yangını çıktı!

Yangın, öğle saatlerinde Torosların eteğinde bulunan Güvenç ile Yuvalı mahalleleri arasındaki Yoncalık mevkiindeki makilik ve kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 kişilik ekiple müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.