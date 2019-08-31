Hatay'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:28
Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektara yakın alan kül oldu.
YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerindeki Kisecik Mahallesi'nde bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YOĞUN ÇALIŞMA SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İki helikopter ve 7 arazözle müdahale edilen yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası 2 hektara yakın alan kül oldu.
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