Hatay'da orman yangını büyümeden söndürüldü Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektara yakın alan kül oldu. YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerindeki Kisecik Mahallesi'nde bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. YOĞUN ÇALIŞMA SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İki helikopter ve 7 arazözle müdahale edilen yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası 2 hektara yakın alan kül oldu.

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