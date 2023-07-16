Hatay'da orman yangını

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

"Yaklaşık 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

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"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."