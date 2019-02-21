Hatay'da kaza yapan kargo aracı devrildi Hatay'da bir kargo aracı, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kargo aracının sürücüsü, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Hatay’da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-Samandağ Karayolunda meydana geldi. 31 MAS 98 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 31 Y 1456 plakalı hafif ticari araç Çekmece mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

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