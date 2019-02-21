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Hatay'da kaza yapan kargo aracı devrildi

Hatay'da bir kargo aracı, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kargo aracının sürücüsü, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:45
Hatay'da kaza yapan kargo aracı devrildi

Hatay’da otomobil ile çarpışarak devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-Samandağ Karayolunda meydana geldi. 31 MAS 98 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 31 Y 1456 plakalı hafif ticari araç Çekmece mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kargo aracının sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza sonrası iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:45
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