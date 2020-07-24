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Aktüel

Hatay'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:12:32 -
Hatay'da kaçak ve sahte içki operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir ev ve iş yerinde kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine, sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 69 litre sahte ve 17 şişe kaçak içki, 130 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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