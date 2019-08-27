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Hatay’da kaçak mültecilerle yaşanan kovalamacada bir polis yaralandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçtikleri anlaşılan mültecilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

27 Ağustos 2019 Salı 08:42
Hatay’da kaçak mültecilerle yaşanan kovalamacada bir polis yaralandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçtikleri anlaşılan mültecilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda 6 kaçak mülteci yakalanırken, 1 polis memuru yaralandı.


Olay, Altınözü-Antakya Karayolu Enek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 31 MA 6866 plakalı transite ‘dur’ ikazında bulundu. Dur ihtarına uymayan transitle polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda 6 kaçak mülteci yakalanırken, 1 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:42
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