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Aktüel Hatay'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi
Aktüel

Hatay'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:09:31 -
Hatay'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

HATAY (AA) - Hatay'da jandarma ekipleri, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Kızılkaya, Gümüşgöze İlkokulu'ndaki 4. sınıf öğrencileriyle online platformda buluştu.

Kızılkaya, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularının cevaplandığı eğitimde, trafik kurallarını konu alan "Maviş ile Kubiş" isimli çizgi filmin gösterimi yapıldı.

Eğitime katılan öğrencilerin adresine onlar adına çıkartılan "Trafik dedektifi kimlik kartı" gönderildi.

Eğitimin sonunda okul müdürü Murat Sakman, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Online eğitimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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