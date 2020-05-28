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Aktüel

Hatay’da işyeri yangını

Hatay’da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:58:14 -
Hatay’da işyeri yangını

Hatay’da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Hatay’ın Merkez ilçesi Şükrü Balcı Caddesi’nde bulunan bir marketin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören market görevlileri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiyeler, yangına anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, çevre de kısa süreli paniğe neden olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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