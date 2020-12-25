  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aktüel

Hatay'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zanlı polise teslim oldu, saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:17:00 -
Hatay'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan asansör tamir atölyesi çalışanı yaralandı, saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki asansör tamir atölyesine av tüfeğiyle ateş açıldı.

İş yeri çalışanı A.H, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı M.İ. ise olay yerine yönlendirilen polise teslim oldu.

Öte yandan, saldırı anı ve zanlının polise teslim olması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay