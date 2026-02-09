  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan... Gaspçı İsrail'den bir vahşet daha! 81 yaşındaki görme engelli Filistinliyi darbetti Küfürbazın avukatı Nevşin Mengü! CHP’deki lağım patladı, fondaş medya yine zalimin safına koştu Kartal ipten döndü! İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı Kabe'de duygu dolu anlar: Yeni Müslümanların gözyaşları sel oldu 28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı Yunan'da "KAPLAN" korkusu: Türk yapıyor, onlar bakıyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Yerel Hatay’da intihar vakası! Son anda vazgeçirildi
Yerel

Hatay’da intihar vakası! Son anda vazgeçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hatay’da intihar vakası! Son anda vazgeçirildi

Hatay'da inşaat halindeki 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan kişiyi polis ve itfaiye ekipleri vazgeçirdi.

Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 1613. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binada yaşandı. Binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, atlama yatağı açarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Pakistan'daki intihar saldırısından çok kötü haber
Pakistan'daki intihar saldırısından çok kötü haber

Gündem

Pakistan'daki intihar saldırısından çok kötü haber

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Yaşam

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor
Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Dünya

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi
Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi

Dünya

Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23