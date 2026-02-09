Hatay’da intihar vakası! Son anda vazgeçirildi
Hatay'da inşaat halindeki 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan kişiyi polis ve itfaiye ekipleri vazgeçirdi.
Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 1613. Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binada yaşandı. Binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, atlama yatağı açarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.