Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.04 Ekim 2019 Cuma 12:19
Hassa-Gaziantep kara yolununArdıçlı Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Suriye uyruklu Numan Abdulaaziz yönetimindeki otomobil ile Fatmagül Aydıner idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler Abdulaaziz ve Aydıner ile araçlarda bulunan Abdullatif Alzaer, Ahmed Alibrahim, Sumeyya Alismail ve Merve Ata yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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