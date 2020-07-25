  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da iki kişi nehir kenarında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:42:06 -
Hatay'da iki kişi nehir kenarında ölü bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi, nehir kenarında ölü bulundu.

Karaçay Nehri'nin kenarında iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız ve Çatal'ın naaşı, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki arkadaşın balık tutmak için gittikleri nehre jeneratörle elektrik verdikleri sırada akıma kapılarak öldükleri öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı