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Yerel

Hatay'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü yaralandı, yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:46:00 -
Hatay'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Tayfur Küçük idaresindeki 31 ND 804 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ceylanlı Mahallesi Alan Yaylası yolunda devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken traktördeki kardeşi Emre Küçük hayatını kaybetti.

Yaralı Tayfur Küçük, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine giden Küçük'ün yakınları gözyaşı döktü.

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