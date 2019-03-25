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Hatay'da evi yanan ev sahibi fenalık geçirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:32
Hatay'da evi yanan ev sahibi fenalık geçirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi 41. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binadakileri tahliye edip, söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:32
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