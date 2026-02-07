Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Esenler Erokspor, zorlu Hatay deplasmanında adeta gol olup yağdı. Sahadan 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan İstanbul temsilcisi, rakiplerine gözdağı vererek Süper Lig yolunda dev bir adım daha attı.
Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Hatayspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; Mame Mor Faye (2), Onur Ulaş, Kanga (P) ve Alper Karaman kaydetti.
Bu sonucun ardından Erokspor 47 puana yükselirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erokspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Hatayspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.