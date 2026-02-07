  • İSTANBUL
Spor Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi
Spor

Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Esenler Erokspor, zorlu Hatay deplasmanında adeta gol olup yağdı. Sahadan 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan İstanbul temsilcisi, rakiplerine gözdağı vererek Süper Lig yolunda dev bir adım daha attı.

Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Hatayspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; Mame Mor Faye (2), Onur Ulaş, Kanga (P) ve Alper Karaman kaydetti.

Bu sonucun ardından Erokspor 47 puana yükselirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erokspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Hatayspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.

