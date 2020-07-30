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Aktüel

Hatay'da emniyet ve jandarmadan drone ile trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:05:41 -
Hatay'da emniyet ve jandarmadan drone ile trafik denetimi

HATAY (AA) - Hatay'da Kurban Bayramı öncesi emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği'nin drone ile destek verdiği denetimde, araçlar tek tek durdurularak trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.


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