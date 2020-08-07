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Aktüel

Hatay'da eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:49:21 -
Hatay'da eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, eli salça makinesine sıkışan gencin yardımına itfaiye ekibi koştu.

Kızlarçayı Mahallesi'ndeki evinde salça yapan B.Ö'nün (20) sağ eli makineye sıkıştı. Yaralı genç, elinin sıkıştığı makine parçasıyla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla B.Ö'nün elini sıkıştığı makineden kurtardı.

Gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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