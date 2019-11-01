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Yerel

Hatay'da dev operasyon! 40 bin adet ele geçirildi

Hatay'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

2019-11-01 15:39:00 -
Hatay'da dev operasyon! 40 bin adet ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. isimli şüphelinin evinde çok sayıda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 40 bin 82 uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap ele geçirildi.

Olayla ilgili F.K. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen S.K. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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