Hatay'da cinayet
HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde tartıştığı kişi, husumetlisini öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Aralarında husumet bulunan Mehmet Sağlam (43) ile M.D. (40), Mahmutlu Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D, üzerinde bulunan tabancayla Sağlam'a ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.
Yaralı Sağlam, kaldırıldığı Erzin Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayın zanlısı M.D, tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.