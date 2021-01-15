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Gündem Hatay'da çıkan yangın hasara neden oldu
Gündem

Hatay'da çıkan yangın hasara neden oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 02:25:00 -
Hatay'da çıkan yangın hasara neden oldu

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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