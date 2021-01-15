Hatay'da çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Samandağı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.