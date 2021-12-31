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Yerel Hatay'da cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı
Yerel

Hatay'da cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:16:00 -
Hatay'da cezaevinden firar eden Lübnan uyruklu hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Açık Cezaevi'nden firar eden şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

İkamete baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 3 ay önce cezaevinden kaçan Lübnan uyruklu A.J'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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