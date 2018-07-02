Hatay'da bu acıya yürek dayanmaz! 40 gün önce baba olmuştu
Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ahırın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Semir Akçay, yaşamını yitirdi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:09
Kaza, merkez Koyunoğlu mevkisinde meydana geldi. Semir Akçay yönetimindeki 31 DM 511 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ahırın duvarına çarptı.
Kazada sürücü Akçay, yaşamını yitirdi. Semir Akçay'in 40 gün önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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