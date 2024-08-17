Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı
Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı.
Olay, Akdeniz’e sahili bulunan Payas ilçesi plajında yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren erkek şahsı fark eden vatandaşları şahsı kurtararak kıyıya taşıdı. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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