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Yerel Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı
Yerel

Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:49:00 -
Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı

Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı.

Olay, Akdeniz’e sahili bulunan Payas ilçesi plajında yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren erkek şahsı fark eden vatandaşları şahsı kurtararak kıyıya taşıdı. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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