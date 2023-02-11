'Hatay'da baraj patladı' yalanı ortaya atıldı! Yetkililerden açıklama geldi: Manipülasyon
"Hatay'da baraj patladı" yalanını ortaya atarak vatandaşı korku ve paniğe sevk ettiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iddianın manipülasyon olduğunu belirtirken, emniyet güçleri de araçlarından yaptıkları anonslarla, Hataylılara iddianın asılsız olduğunu duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Deprem bölgesinde halka korku pompalayan provokatörler, Hatay'da barajların patladığı yalanını ortaya attı.
AFAD ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Emniyet güçleri araçlarından yaptıkları anonslarla, halka ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da açıklama yaparak, ihbarın bir manipülasyondan ibaret olduğunu ifade etti.
Hatay'da baraj patladığına dair asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın manipülatif içerikler karşısında dikkatli olmaları, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takipte kalmaları önemle rica olunur.