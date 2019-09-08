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Hatay’da ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti, 45’ini de yaraladı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:56
Hatay’da ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti, 45’ini de yaraladı.


Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçeye bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık arazide kurtlar, besici Hasan Ötüş’e ait koyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki koyunlardan 15’ini telef ederken, 45 koyunu da yaraladı. Koyunlardan 10’u ise kayboldu.


Mal varlığının tamamını kaybettiğini söyleyen Hasan Ötüş, yetkililerden yardım beklediğini belirtti. Besicinin eşi telef olan koyunların başında ağıt yaktı.


Bu arada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:56
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