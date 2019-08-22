Hatay’da 94 kaçak göçmen yakalandı Hatay’ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 94 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 94 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri öğrenilen 94 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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