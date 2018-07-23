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Hatay'da 85 kaçak Suriyeli yakalandı!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 85 yabancı uyruklu yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
Hatay'da 85 kaçak Suriyeli yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçtikleri belirlenen 76 kişiyi yakaladı. 

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler de Çalıboğazı Hudut Karakolu sorumluluk sahasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan 9 Suriyeli, jandarmaya teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 85 Suriyelinin sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22
  1. Hatay
  2. Kaçak Suriyeli
  3. Göçmen

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