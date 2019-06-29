Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.29 Haziran 2019 Cumartesi 16:20
Hatay'ınKırıkhan ilçesindeSuriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'denTürkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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