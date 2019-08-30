Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 78 düzensiz göçmen yakalandı.30 Ağustos 2019 Cuma 13:57
Kırıkhan'a bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan emniyet birimleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu konumunda bulunan 10'u Suriye, 8'i Irak uyruklu 18 düzensiz göçmeninTürkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Aralarında çocuklarında olduğu düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken araç sürücüsü Suriye uyruklu A.S. gözaltına alındı.
Altınözü ilçesi Suriyesınırında devriye görevi yapan hudut birlikleri de şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 60 Suriyeli düzensiz göçmen, jandarma ekiplerine teslim edildi.
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