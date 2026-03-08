Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir binanın tesisatında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binayı saran yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın tesisat bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle oluşan yoğun duman, binanın tamamına yayılarak dairelerde yaşayan vatandaşların dışarı çıkmasını engelledi.
Binada ikamet eden 30 kişi, dumanın koridorları sarması üzerine evlerinde mahsur kaldı.
İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE OPERASYONU
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla pencerelerde ve balkonlarda yardım bekleyen 30 kişiyi tek tek aşağı indirerek güvenli alana tahliye etti.
1'İ BEBEK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kurtarma operasyonu sırasında dumandan etkilendiği belirlenen biri bebek toplam 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tesisattaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Gündem
Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü! Sahur vakti villada çıkan yangın paniğe neden oldu