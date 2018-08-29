THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Hatay'da 42 düzensiz göçmen yakalandı!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den, Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
Hatay'da 42 düzensiz göçmen yakalandı!

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolu sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 18 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy ve Kışlak Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 24 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 42 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
  1. düzensiz göçmen
  2. hatay yaylladağı suriye sınırı
  3. jandarma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Esed'le gizlice masaya oturdu! Suriye'de kirli pazarlık
    1. ABD Esed'le gizlice masaya oturdu!..
    2. Gözyaşları dökerek Müslüman oldu
    3. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
    4. Reklamcı palavrasına aldanmayın
    5. İstanbul'da polis aracı devrildi: 2..
    6. Yemen'de askeri noktaya saldırı: 5..
    7. Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı!
    8. Porto Riko'da büyük facianın bilançosu..
    9. İsrail kuduracak! İzzetbegovic..
    10. Kahramanmaraş'ta babasının tüfeğiyle..
    11. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    12. Adana'da traktör tekerleklerinden..
    13. Böylesi şeytanın bile aklına gelmez!..
    14. İYİ Parti'den 'ekonomi' açıklaması
    15. CHP Genel Müdürü'nün acı günü!
    16. Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı:..
    17. Nihat Kahveci'ye şok! Başkandan suç..
    18. Minik Yağmur için bakanlık harekete..
    19. Herkes düğün arabası sandı! Gerçek...
    20. Vladimir Putin tüm tartışmalara nokta..
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"