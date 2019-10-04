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Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Ekim 2019 Cuma 12:28
Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolu sorumluluk sahalarında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 41 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yakalanan düzensizgöçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:28
  1. Hatay'ın Yayladağı ilçesi
  2. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  3. 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler
  4. Hamuttepe
  5. Belengöz hudut karakolu

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