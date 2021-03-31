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Gündem Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
Gündem

Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 156 tüp kobra zehri ele geçirilen 2 otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:34:00 -
Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları 2 otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçlarda 156 tüp kobra zehri ele geçirildi, A.A, O.D. ve M.H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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