Hatay’da 15 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polisekipleri, uygulama noktasının yakınlarında duran ve sürücüsü içinde bulunmayan hafif ticari araçta arama yaptı. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye’denTürkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 Suriyeuyruklu yakalandı. Suriyeliler İl Göç İdaresine teslim edildi, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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