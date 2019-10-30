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Yerel

Hatay'da 102 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 102 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

2019-10-30 10:52:00 -
Hatay'da 102 düzensiz göçmen yakalandı

Kırıkhan ilçesi Alan Yaylası mevkisinde yol uygulaması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphe üzerine minibüsü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Göçmenler Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken araç sürücüsü Suriye uyruklu A.C. gözaltına alındı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri de Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 73 Suriyeli düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

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