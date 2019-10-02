Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis, hafif ticari aracı durdurdu. Kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 Suriyeli uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi, araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmed Z. gözaltına alındı.

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