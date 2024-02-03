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Gündem Hatay'a yeni bir hastane daha... Başkan Erdoğan açılışını yapacak!
Gündem

Hatay'a yeni bir hastane daha... Başkan Erdoğan açılışını yapacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 15:18:00 -
Hatay'a yeni bir hastane daha... Başkan Erdoğan açılışını yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.

AA'da yer verilen habere göre, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.
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