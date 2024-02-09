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Sosyal Medya Hatay ziyaretine dair açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Sosyal Medya

Hatay ziyaretine dair açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 09:31:00 -

Haber Global'de 'Mesele' programında açıklamalarda bulunan Buket Aydın, Hatay'da yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret etti.

Haber Global'de 'Mesele' programında Hatay'da yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Aydın, gözyaşlarını tutamadı.

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