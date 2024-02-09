Hatay ziyaretine dair açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Haber Global'de 'Mesele' programında açıklamalarda bulunan Buket Aydın, Hatay'da yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret etti.
Haber Global'de 'Mesele' programında Hatay'da yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Aydın, gözyaşlarını tutamadı.
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